Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü
Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.
13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:59
Şanlıurfa 'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.
Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.
Yağmurun yağmasının korona virüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.
Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.
Yağmurun yağmasının korona virüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.
Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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