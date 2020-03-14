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Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü Şanlıurfa'da toz taşınımı Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

Şanlıurfa 'da toz taşınımı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.

Yağmurun yağmasının koronavirüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.

Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Genel

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