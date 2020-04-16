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Tozkoparan, final bölümüyle ekranlara geliyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, çocuklar ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan, final bölümüyle ekranlara geliyor.

16.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:48
Tozkoparan, final bölümüyle ekranlara geliyor…

Her bölümü büyük bir beğeniyle izlenilen sevilen dizi "Tozkoparan " heyecan dolu bir bölümle ekranlara veda edecek.

19 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan Tozkoparan'ın final bölümünde neler olacak:

Kuzgunlar, taşı ve makineyi ele geçirebilmek için son hamlelerini yapmış ve Mete'yi kaçırmışlardır. Çocuklar Mete'nin nerede olduğunu araştırırlar fakat bulamazlar. Çok geçmeden Sedef'in telefonu çalar; arayan Kaya'dır. Kaya, Mete'yi kaçırdığını, onu ancak taş ve makineyi kendisine teslim ederlerse özgür bırakacağını söyler. Çocuklar, Mete'nin nerede esir tutulduğunu bulabilirlerse, onu kurtarabileceklerini düşünürler ve bisikletleriyle harekete geçerler. Büyükler de çocukların planına destek verirler. Ancak planları başarıya ulaşmazsa, Kuzgunların isteğini yerine getirmek zorunda kalacaklardır. Salih, her ihtimale karşı Mete ile takas etmek üzere taş ve makineyi çantasına koyar. Mete'nin iyiliği her şeyden önce gelmektedir. Taş ve makine pahasına da olsa, Tozkoparanlar'ın Mete'yi kurtarmaktan başka çareleri yoktur.

Güçlerini birleştiren Mavi Ay ve Karayel, Mete'nin nerede olduğunu bulabilecek mi? Çocukların yaptığı plan işe yarayacak mı? Kaya, Mete'yi nerede tutuyor? Kuzgunlar taşı ve makineyi ele geçirebilecek mi? Tozkoparanlar Mete'yi kurtarabilecek mi? Beş yüz yıldır birleşmeyi bekleyen taş ve makine sonunda birleşebilecek mi?

Tüm bu sorular ve daha fazlası Tozkoparan'ın final bölümünde…

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Tozkoparan, Güncel
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