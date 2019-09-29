Haberler » Spor » Haber

Tozu dumana kattılar

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.

29.09.2019 15:11Tozu dumana kattılar
Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel'in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.

Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:02 Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"
18:01 Ankaragücü - Gençlerbirliği (CANLI)
17:58 Hikmet Karaman: "Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor"
17:56 Basketbol Süper Ligi
17:53 Nazilli belediyespor - altındağ belediyespor (fotoğraflar)
17:48 İttifak holding konyaspor - istikbal mobilya kayserispor maçının ardından
17:47 Türkiye Basketbol Süper Ligi: : Gaziantep Basketbol: 78 - Afyon Belediyesi: 71