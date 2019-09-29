- Tozu dumana kattılar Türkiye
Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı
KARABÜK - Karabük- Safranbolu
Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel'in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.