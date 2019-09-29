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Tozu dumana kattılar

- Tozu dumana kattılar Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattıKARABÜK - Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3.

29.09.2019 15:39
- Tozu dumana kattılar
Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı
KARABÜK - Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.
Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel'in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.
4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.
Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.
Tozu dumana kattılar

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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