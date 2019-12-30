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TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) genel müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı.

30.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:56 TP'nin yeni genel müdürü Fidan Bayındır Yıldız oldu
'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) genel müdürlüğüne Fidan Yıldız atandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı boyunca pazarlama alanında farklı yönetim pozisyonlarında yer alan Yıldız, yıllar içinde edindiği tecrübeyle TP'nin yönetiminde yer alacak.
Çalışma hayatına 2001'de giren Yıldız, Procter&Gamble (P&G) ve Cigna Finans Emeklilik'te satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı.
Yıldız, son olarak Cigna Finans Emeklilik'te, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Ekonomi

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