Tpao 64 Yaşında

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
'nın (TPAO) kuruluşunun 64. yılı dolayısıyla kutlama yapıldı.
TPAO Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kokteyl ve fotoğraf sergisine personel ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
TPAO Genel Müdürü Melih Han
Bilgin de bölge müdürlüklerine telekonferansla bağlanarak, TPAO'nun 64. yaşını kutladı. Türkiye Petrolleri
(TP) Batman
Bölge Müdürü Mustafa Demir
, yaptığı konuşmada, TPAO'nun Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğunu söyledi.
Yapılan yatırımlarla TPAO'da üretim yönünden son yılların en verimli döneminin yaşandığını vurgulayan Demir, "El birliğiyle ülkemizin 2023 vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz. 11 ayda, belirlediğimiz 12 aylık üretim hedefimizi aşmış durumdayız. Mevcut petrol üretim hedefimizi daha da artıracağız inşallah." dedi.
Konuşmaların ardından davetliler "Petrolün Büyüsü" isimli fotoğraf sergisini gezdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:26