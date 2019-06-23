23.06.2019 08:32
Haberler » Ekonomi » Haber

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman 'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.
TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle gerçekleştirilecek.
Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.
İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde teslim edebilecek.
Kaynak: AA
Merkez , Batman , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
08:32 TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi
08:17 Suudi Arabistan 'rota' değiştirdi
08:07 İstanbul'da oy verme işlemi başladı
23:27 "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı
23:27 Göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
22:27 Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu
22:22 Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi