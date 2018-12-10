10 Aralık 2018, 16:18
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Tpao'nun Adana'da Petrol Aramak İçin Yaptığı Ruhsat Başvurusu Kabul Edildi

Tpao

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Adana’da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi. TPAO’nun Adana’daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.The post TPAO’nun Adana’da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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