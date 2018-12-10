Tpao'nun Adana'da Petrol Aramak İçin Yaptığı Ruhsat Başvurusu Kabul Edildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.<br><br><span id='more-103336'></span>TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.<br><br>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.<br><br>The post <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de/2018/12/10/tpaonun-adanada-petrol-aramak-icin-yaptigi-ruhsat-basvurusu-kabul-edildi/'>TPAO'nun Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi</a> appeared first on <a rel='nofollow' href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://enerjienstitusu.de'>Enerji Enstitüsü</a>.