TPF/ Düzgün: Perakende sektörü için ortak hedefle hareket etmeliyiz

– Perakende sektörü adına çalışan tüm derneklerin, kurum ve kuruluşların, sektörün geleceği için ortak hedef ve inançla hareket ederek, sağlıklı karar almalarının gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ulusal ve yerel perakende zinciri temsilcileri; sektörün ortak gündemleri, paydaları ve geleceği hakkında görüş birliği için ortak akıl konferansında buluştu.

Wow Convention Center'da gerçekleştirilen organizasyonda sektörün ulusal ve yerel perakende zincir temsilcileri ilk kez bir araya geldi. Ortakalan tarafından düzenlenen konferansta ulusal, yerel ve indirim (discount) zincir market yöneticileri sektörün 2010 yılından günümüze gelişimini ele alarak, gelecek 10 yıla ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Perakendecilikte en fazla istihdamı sağlayan yerel zincirlerin 13 yıl önce TPF çatısı altında güçlerini birleştirdiğini belirten Ömer Düzgün şu açıklamaları yaptı.

13 yılda daha fazla kardeşimize iş ortamı yaratmak, üreticimize, tedarikçimize, sektörümüze, tüketicimize, Türkiye'ye fayda sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte şu an üzerinde çalışılan Perakende Yasası'ndaki eksik ayaklar ve sektörün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alınamaması nedeniyle zor günler geçirdik. Önümüzdeki dönemde sektörümüz adına çalışan tüm dernekler, kurumlar olarak ortak hedef ve inançla hareket edemezsek, sektörümüzün geleceği için sağlıklı karar almamız zor" dedi.

Tüketicinin beklentileri ve alışveriş trendlerinin değiştiğini belirten Düzgün: "yüz tüketicinin 70'i ortalama 3 market dolaşıp alışverişine karar veriyor. Yani market sepetleri bölündü. 30 bini aşkın marketin yanı sıra tüketicinin hayatına giren yeni kanallarla birlikte önümüzdeki dönemde market sepetleri bölünmeye devam edecek. Bu sebepten sektörün geleceği adına kararları ortak almamız çok önemli" diyerek konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Gıda israfı başta olmak üzere tasarruf, obezite ve açlık konularını daha fazla gündemimize almalıyız. Sektörümüz adına ortaya atılan doğru bilinen tüm yanlışları düzeltmek için hepimiz ortak hareket etmeliyiz. Tüm tarafların gelecek adına daha yapıcı olması, sadece sektörümüz adına değil ülkemiz adına da çok önemli. Bu sayede daha fazla kardeşimize iş olanağı vereceğiz. Onları geleceğe hazırlamak için eğitim olanakları yaratacağız. Sektörümüz ve ülkemiz adına katma değer yaratacak tüm projelerde ortak olmaya hazırız." dedi.

- İstanbul