Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TPF: Market müşterilerini alışveriş saatleri konusunda uyardı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Covid-19 salgını süresince müşterilerin market alışverişlerini daha rahat şekilde gerçekleştirmeleri için alışveriş saatlerini gün içine yaymamaları için uyardı.

02.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:37
TPF: Market müşterilerini alışveriş saatleri konusunda uyardı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Covid-19 salgını süresince müşterilerin market alışverişlerini daha rahat şekilde gerçekleştirmeleri için alışveriş saatlerini gün içine yaymamaları için uyardı.

TPF'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan yerel marketlerde gerçekleştirilen alışverişlerin saat 16.00-20.00 arasında yoğunlaştığı belirtilirken, hem tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri, hem de market çalışanlarının devamlı olarak hijyenik ortam yapısını sağlayabilmeleri açısından yoğunluğa mahal verilmemesi adına, alışverişlerin günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilebileceği hatırlatıldı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "81 ilimizdeki yerel marketlerimizde, koronavirüs salgın sebepli zor şartlar altında çalışan tüm üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız hizmet anlamında bir destan yazıyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az" dedi ve ekledi:

"Bu dönemde hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlıklarını göz önüne alarak bir dizi önlem alarak tavsiyelerde bulunduk. Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre halkımız alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Hepimizin bildiği üzere bu dönemde alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumaktır. Biz de hem bu önlemi daha yaygın şekilde uygulayabilmek hem de marketlerimizin dezenfektasyon işlemlerinin sürekliliğinin sonuç olarak halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde her anlamda sosyal mesafemizi koruyabileceğimize ve bu dönemi en kısa sürede atlatarak normal şartlara geri dönebilmeyi umuyoruz."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››TPF: Market müşterilerini alışveriş saatleri konusunda uyardı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK’ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:30: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:28: Trump, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini düşürmesini bekliyor - Ekonomi 18:28: ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu - Ekonomi 18:26: Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü - Ekonomi 18:26: THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama - Ekonomi 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi