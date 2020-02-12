TPF : Marketlerin çalışma gün ve saatlerini belirleyen karar yaygınlaşmalı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, federasyonlarına üye Konya Perakendeciler Derneği'nin (PERDER) de aralarında bulunduğu perakende meslek örgütlerinin girişimiyle, Konya Valiliği'nin, kentte marketlerin çalışma gün ve saatlerini belirlenmesi kararının tüm Türkiye'de yaygınlaşması çağrısı.

Konya Valiliği'nin, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, Konya'da faaliyet gösteren 100 metrekarenin üzerindeki bakkal ve marketlerin çalışma gün ve saatlerini yeniden belirlediğini anımsatan Düzgün, "Bu kararı, esnafımızın korunması noktasında çok önemli ve sevindirici buluyoruz" dedi ve ekledi:

"TPF olarak bugüne dek bulunduğumuz her platformda, uluslararası rakipleri ve discount marketler karşısında artık ayakta kalmakta gittikçe zorlanan ve maalesef birer birer kapanan Anadolu esnafı yerel marketlerimizin sesini duyurmaya çalıştık. Bugün bu kararla görüyoruz ki, bu çabalarımız ve ülkemize olan inancımız boşa değil.

"Her biri birer KOBİ olan, ülkemize yatırım yapan, ülkemiz gencine istidam sağlayan, Anadolu'dan doğmuş yerli markaları destekleyen, mahallelerde bugün hala kendi insanıyla komşuluk ilişkileri geliştiren yerel marketler olarak beklentimiz ise, bu sevindirici ve bizleri umutlandıran Konya kararının, tüm Türkiye çapında yaygınlaşması.

"Çünkü bugün artık teknoloji ve finansman ihtiyacı giderek artan ve yaşanan zorlu rekabette var kalmaya çalışan yerel marketlerimizin, bulundukları bölgedeki tüm esnaf ekosistemini besleyerek büyüyen yapısının ve ülkeye sağladıkları toplam katkının mutlaka korunması, yerli değerlerimizi öncelikli kılarak yerelle büyümenin mutlaka desteklenmesi gerekiyor.

"Bu noktada, çıkması beklenen Perakende Yasası'nı da oldukça önemli buluyoruz. Ülkemizdeki marketlerde istihdam edilen her 100 gencimizden 35'ine iş sağlayan yerel marketlerimizin yarın da var kalabilmeleri için, Perakende Yasası'nda şu düzenlemelerin yer almasını bekliyoruz:

"Yeni açılacak marketlerle mevcut marketler arasındaki mesafe yasa ile belirlenmeli ki esnafımıza ayakta kalabilmeleri için yeterli yaşam alanı kalsın. Çalışma gün ve saatleri yine yasa ile düzenlenmeli ki, gençlerimiz artık perakendeciliği bir meslek olarak görebilsin ve istihdam edilme süreleriyle birlikte kariyer olanakları da artabilsin. Ayrıca marketlerimizde sattığımız gıda ürünlerine uygulanan KDV de eşitlenmeli ki hem enflasyonla mücadeleye hem müşterilerimize hem de esnafımıza destek olunabilsin. Yasadan bir diğer beklentimiz ise marketlerde satılan tüm ürünlerin gramajlarının standartlaştırılması. Atılmasını acil bulduğumuz tüm bu adımların, zorlu rekabetin küçük esnafı götürdüğü iflasların önüne geçeceğine ve ülkemizin yerli markalarıyla büyümesine fırsat vereceğine inanıyoruz."