Tpf, Tanzim Satışına Yerel Zincirlerin de Dahil Edilmesini İstiyor

Kaynak: AA

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.Altunbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyve fiyat artışlarına karşı şubat ayında başlatılan ve kısa sürede 110 noktaya ulaşan tanzim satış noktaları uygulamasının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Altunbilek, "İlgili noktalarda satılan ürünlerin, Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla 5 zincir marketin 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla satışa sunulmasını, TPF olarak rekabet açısından uygun bulmuyoruz. TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.Anadolu'nun her köşesinde yer alan, başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerli ve milli sermaye olan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payının yüzde 34,8, toplam market satış payının yüzde 33,7, toplam gıdadaki satış payının ise yüzde 9,5 olduğunu aktaran Altunbilek, "İki yıl önce kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için hayata geçirilen projede yerel zincirler projenin dışında bırakılmıştı. Bugün gerçekleşen açıklama ile yerel zincirlerin yeniden uygulama dışında kaldığını görmekteyiz." bilgisini verdi.TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor. Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor. Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediliyor. Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek hiçbir zaman agresif bir tutum içerisinde olmadık. Her zaman üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Kendi öz sermayemiz ile bulunduğumuz bölgede kazanıp, yine aynı bölgeye yatırım yapıyoruz. Kendi insanımız ile gülüp, derdi ile üzülüyoruz.Son 2 yılda yaşanan olumsuzluklara ve yaşanan zor rekabet koşullarına rağmen hedeflerimizden vazgeçmeden yerel zincirlerin cirosunu 38 milyar TL'ye ulaştırdık. Üreticimizi, tedarikçimizi, bulunduğumuz bölgeleri destekledik, yatırıma devam ettik. 350'ye yakın yerel yatırımcı, bulunduğu şehre, 70 bine yakın çalışanına, marketlerinde alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için gündüz gece çalışıyor. Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almak için hazırız."