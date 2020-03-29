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TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

29.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:16
TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek bu uygulamaya tüm Türkiye'de özen gösterilmesinin önemini vurguladı ve ekledi:

"Bizler Edirne 'den Kars'a, Türkiye'nin hemen her köşesinde hizmet veriyor, başta istihdam olmak üzere Türkiye'ye pek çok alanda katma değer yaratıyoruz. Yerelle büyümenin ve yerelden kalkınmanın gücüne inanıyor, yaşanan olumsuzluklar her ne olursa olsun, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerimizde, kendi insanımızla bir bütün oluyor, yaşananları onlarla birlikte göğüslüyor, birlikte aşıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemeçte de tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, işimizin başında olmaya devam ediyoruz."

Düzgün, "Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye ekledi ve yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz.

"Ayrıca, tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla işbirliği yapıyoruz.

"Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyesi yerel marketler, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisini ağırlıyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Edirne, Ekonomi

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