Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:14
TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TPF, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, "özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir" söylemini takiben yeni bir tavsiye kararı aldı.
Karara göre, federasyona bağlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması tavsiye ediliyor.
"Temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yarın itibarıyla yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek, bu uygulamaya tüm Türkiye'de özen gösterilmesinin önemini vurguladı.
Düzgün, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilmesi' açıklamasını müteakiben biz de çalışma saatlerimizin 10.00-20.00 arasında olacak şekilde düzenlenmesini tüm üyelerimize tavsiye ettik. Umarız, en kısa zamanda bu zor dönemi aşarak sağlık ve refaha kavuşuruz." ifadelerini kullandı.
Çalışan emeğinin federasyon açısından çok büyük anlam ifade ettiğini aktaran Düzgün, şunları kaydetti:
"Bizler Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin hemen her köşesinde hizmet veriyor; başta istihdam olmak üzere Türkiye'ye pek çok alanda katma değer yaratıyoruz. Yerelle büyümenin ve yerelden kalkınmanın gücüne inanıyor; yaşanan olumsuzluklar her ne olursa olsun faaliyet gösterdiğimiz bölgelerimizde, kendi insanımızla bir bütün oluyor; yaşananları onlarla birlikte göğüslüyor; birlikte aşıyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemeçte de tüm üyelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kenetlendik ve var gücümüzle çalışmaya, işimizin başında olmaya devam ediyoruz."
Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını vurgulayan Düzgün, "TPF olarak hepimize zor günler yaşatan koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Ömer Düzgün, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:
"Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz. Hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla iş birliği yapıyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››TPF'ye bağlı yerel marketlerin çalışma saatleri değişti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Ekonomi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:25: Korona virüsün patenti alındı mı? - Ekonomi 13:18: Kilosu 200 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kapısı oldu - Ekonomi 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 13:00: Koronavirüs sürecinde psikolojinin korunması için öneriler - Ekonomi 12:58: Burhaniye'de kadın fabrikatöre TKDK desteği - Ekonomi 12:46: ASELSAN, MIRSAD'la cezaevleri ve adliyelerin güvenliğine talip - Ekonomi 10:03: Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek - Ekonomi 09:55: Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı - Ekonomi 09:19: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek - Ekonomi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 01:29: Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak - Ekonomi 21:02: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi - Ekonomi