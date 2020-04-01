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TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık bağış

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

01.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:58
TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık bağış
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.
Tüm futbol camiasından kampanyaya destek istenirken, bağışların yapılabileceği banka hesap numaraları da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Partisi, Türkiye, Spor
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