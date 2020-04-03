TR72 Bölgesinin zam şampiyonu sivri biber
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
03.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:16
Ulaştırmaya harcanan miktar azaldı
TR72 Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 mart ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 1,59 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken bunu yüzde 1,39 ile sağlık, yüzde 1,22 ile eğitim ve yüzde 1,2 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,41 ile ulaştırma oldu.
Ispanak ve domatesin fiyatı düştü
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 46,05 ile sivri biber, yüzde 30,5 ile limon ve yüzde 21,62 ile patates olurken en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 24,71 ile ıspanak ve yüzde 15,85 ile domates olarak kayıtlara geçti. - SİVAS
Kaynak: İHA
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