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Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta su ve elektrik kesintisi yaşanması vatandaşları zor durumda bıraktı.

13.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:17
Libya 'nın başkenti Trablus 'ta su ve elektrik kesintisi yaşanması vatandaşları zor durumda bıraktı.
Libya'da korona virüs vaka sayısı 25'e yükselirken halk hem virüsle hem de Hafter güçlerinin saldırıları ile mücadele ediyor. Zor durumda kalan halk, sık sık yaşanan su ve elektrik kesintisiyle panik yaşamaya başladı. Trablus'ta yaşayan milyonlarca kişi su bulmak için ellerinde plastik şişelerle sokak sokak gezerek çeşme arıyor. Su kesintilerinin yanı sıra elektrik kesintileri nedeniyle de halk karanlıkta kaldı.
İsmini açıklamak istemeyen bir Libyalı, "Siyasi problemler nedeniyle milyonlarca masum insanı toplu olarak cezalandırmak insanlık dışı bir davranış. Çatışmalar yaşansa da vatandaş olarak haklarımız korunmalı" ifadelerini kullandı.
Libya'da hükümet güçleri ile milisler arasında yaşanan çatışmalarda su ve elektrik altyapılarının zarar gördüğü ifade ediliyor.
(İHA) Trablus’ta su ve elektrik kesintisi yaşanıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel
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