Trablus'un güneyinde Hafter milislerinin saldırısı püskürtüldü
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
17.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:00
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus 'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle eksenine saldırı düzenlediğini söyledi.
Mecei, hükümet güçlerinin stratejik öneminden dolayı burayı ele geçirmeye çalışan Hafter milislerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını kaydetti.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.
UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle eksenine saldırı düzenlediğini söyledi.
Mecei, hükümet güçlerinin stratejik öneminden dolayı burayı ele geçirmeye çalışan Hafter milislerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını kaydetti.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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