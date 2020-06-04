Trablus'un tamamını Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, Terhune vilayetini kuşatıyor

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentini kuşattığını duyurdu.

04.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:53
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentini kuşattığını duyurdu.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini kuşattığını söyledi.
Mecai, Hafter milislerinin daha önce Trablus'taki sivil yerleşimleri hedef almak için kullandığı, Terhune çevresindeki uçak pistinin ele geçirildiğini kaydetti.
Kentte kargaşa yaşandığı ve zaman zaman silah seslerinin duyulduğunu belirten Sözcü Mecai, çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmaya başladığını da sözlerine ekledi.
Hafter milisleri, bugün Trablus'ta tüm idare sınırlarıyla birlikte hakimiyet kuran Libya ordusu karşısında aldıkları yenilgiler nedeniyle, şehri tamamen terk ederek Terhune kentine doğru çekilmişti.
Terhune, "Trablus'un sırtındaki hançer"
Libya ordusunun sıradaki hedefi, "Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan Terhune vilayeti oldu.
Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentinin düşmesi, Hafter'i Trablus'u alarak ülkenin başına geçme rüyasından uyandıracak kesin çağrı niteliği taşıyor.
Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya hükümeti, son günlerde Trablus'taki kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.
Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'yi savunmak için kentte kalan silahlı gruplardan en güçlüsü olarak görülüyor.
Kaniyat birliklerinin şehir içinde kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakmak için içeride çok sayıda düşman edindiği biliniyor.
Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanarak içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor. Trablus’un tamamını Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, Terhune vilayetini kuşatıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Haber

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