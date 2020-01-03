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Trablus'un tek sivil havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar bugün ikinci kez durduruldu

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanı Mitiga'da, ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter milislerinin "top mermisi" saldırıları nedeniyle, bugün ikinci kez uçuşlar durduruldu.

03.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34 Trablus'un tek sivil havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar bugün ikinci kez durduruldu
'nın başkenti 'taki tek sivil havalimanı Mitiga'da, ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter milislerinin "top mermisi" saldırıları nedeniyle, bugün ikinci kez uçuşlar durduruldu.
Mitiga Havalimanı Müdürü Lutfi et-Tayyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin saldırısı sırasında havalimanına top mermisi isabet ettiğini söyledi. Tayyib, saldırılar nedeniyle hava trafiğinin bugün ikinci kez durdurulduğunu belirtti.
Aynı şekilde Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, resmi sosyal medya hesaplarından, Mitiga Havalimanı'nın hedef alındığı ve yolcuların panik yaşadığı bilgisini paylaştı.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda, Hafter'e bağlı milislerin füzelerle hedef alması sonucu, sabah saatlerinde hava trafiği durdurulmuş ancak birkaç saat sonra havalimanı yeniden hizmete açılmıştı.
Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trablusluların dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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