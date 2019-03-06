Trabzon 11 Yıldır Kayıp Çocuklarının Yolunu Gözlüyorlar

11 yıldır kayıp çocuklarının yolunu gözlüyorlar Trabzon
'un Tonya
ilçesindeki evinden 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Fırat
Atmaca'dan (29), 11 yıldır haber alınamıyor. Aile, oğullarının bulunması için yardım bekliyor.
Tonya ilçesindeki evlerinden, 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Fırat Atmaca'dan, 11 yıldır haber alınamıyor. Kaybolduğuna 18 yaşında olan çocuklarından haber alamayan, başvuru ve aramalarından da bir sonuç elde edemeyen aile, oğullarının bulunmasını istiyor. Oğlunun fotoğraflarına sarılarak hasret gideren gözü yaşlı anne Aslı ve baba Yusuf Atmaca
, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
'UMUTLA BEKLİYORUZ?
Oğlu Fırat Atmaca'nın 'yaylaya gidiyorum' diyerek ayrıldığını ve daha sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını anlatan baba Yusuf Atmaca, 11 yıldır umutla beklediklerini söyledi. Yusuf Atmaca, '2008 yılının Ağustos ayında oğlum Fırat kayboldu. Yaylaya gidiyorum diye evden çıktı. Evden çıkarken, 'yaylaya da gitmeyeceğim, buraya da gelmeyeceğim' diye bir ifade kullandı. Mahalleden az yukarıdaki bir alanda üç dört saat yolda oyalandı. Oradan geçen iki tane arabanın sürücüsü karanlık olurken aşağı döndüğünü söyledi ve o günden sonra oğlumla ilgili herhangi bir emareyi rastlamadık. 11 yıl oldu, umutla bekliyoruz. Annesi psikolojik olarak çöktü. Yetkililerin 'arıyoruz, takip ediyoruz' demelerine rağmen hiçbir yerden bilgi alamadık dedi.
'OĞLUMU GÖRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM'
Oğlu Fırat Atmaca'nın fotoğraflarıyla yatıp kalktığını ve depresyon geçirdiğini belirten gözü yaşlı anne Aslı Atmaca ise, oğlunu görmeden ölmek istemediğini dile getirdi. Anne Atmaca, '11 yıldır ben bu resimlerle yatıp kalkıyorum. Kalp hastası oldum. Oğlumu görenler bilenler var ise, lütfen haber bekliyoruz. Oğlum yaşıyorsa beni duyuyorsa; oğlumu görmeden ölmek istemiyorum. Ağabeyleri de perişan oldu. Eğer 'ben onları terk ettim, bana kızıyorlar' diyorsa, asla ve asla kızmıyoruz. Benim oğlum çocuktu, birilerinin tuzağına düştüğüne inanıyorum. Benim oğlum bir suç işlemedi' diye konuştu.
Güncel
Kaynak: DHA