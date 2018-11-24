Trabzon 160 Kişilik Tahliye Ekibi ile Karşılaşan İşletmeci Şaştı Kaldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:15

160 kişilik tahliye ekibi ile karşılaşan işletmeci şaştı kaldıTRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, büyükşehir belediyesi kirasını ödemediği gerekçesiyle konaklama ve yeme içme tesisi için tahliye kararı aldı. Kararın uygulanması için 160 kişilik ekip, 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında gördüğü kalabalık tahliye ekibi karşısında şaşkıa dönen işletmeci Cevdet Doğan tahliyeye direnmedi. Doğan, Bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım dedi.Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 34 bin 572 metre kare alan üzerinde kurulan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 ahşap ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu, 50 kişilik restoranı bulunan tesisleri 20 yıllığına kiralayan Cevdet Doğan hakkında, iddiaya göre kirayı ödemediği gerekçesiyle tahliye kararı alındı. Kararın uygulanması için aralarında asker, belediye ve sağlık görevlilerinin de yer aldığı 160 kişilik ekip, içerisinde kamyonların da yer aldığı 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında kalabalık ekibi gören işletmeci Cevdet Doğan, şakınlık yaşarken, tahliye işlemine ise direnmedi. Yapılan görüşmeler sonucu tesisteki eşyalar tahliye edilip, ekiplerce kamyonlara yüklendi.'KİRA BORCUM YOK' SAVUNMASIİşletmeci Cevdet Doğan, yapılan boşaltmanın yasaya uygun olmadığını savunarak olayın yargıda olduğunu söyledi. Doğan, 'Kira sözleşmesine istinaden, kalorifer sistemi yaptırılıp kiraya mahsup ettirilecekti. Kiraya mahsup ettirilmeden, 'borcun var' denilerek bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım. Borçlarımı ödedim, benim belediyeye kira borcum yok. Buna istinaden belediye herhangi bir mahkeme kararı olmadan tahliye yazısı yazıyor. Bende bu yazıya istinaden dava açtım ve 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı. Kira sözleşmesini siz iki kişi arasında 'sözleşmeyi fesih ettim' diye söyleyerek fesih edemezsiniz. 2024'e kadar sürem var. Buna rağmen tahliye edildimö dedi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMAÖte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi' de tahliye konusunda ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşletmecinin, gecikme bedelleri hariç 755 bin 572 bin lira kira borcunun bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildiBelediyemizce 30032018 tarihli yazı ile sözleşmenin feshedildiği kiracıya bildirilmiş ve taşınmazı tahliye etmesi için 15 gün süre verilmiştir. Kiracı bu süre içerisinde de taşınmazı tahliye etmemiştir. Bu nedenle Belediyemizce Akçaabat Kaymakamlığı'ndan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi gereğince kiracının tahliye edilmesi istenmiştir. Akçaabat Kaymakamlığı 02052018 tarihli 1291 sayılı yazılarıyla 11052018'de kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine karar vermiştir. Kiracı, Akçaabat Kaymakamlığı'nın bu yazısına karşı İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştır. İptal davası Cevdet Doğan'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bu karara göre; tahliye işlemi gerçekleşmiştir. Kiracı Cevdet Doğan işletmeyi kiraladığı 2004'ten itibaren 2014 yılına kadar İl Özel İdaresi'ne ve 2014'te Büyükşehir Kanunu gereği Hıdırnebi'yi devralan Büyükşehir Belediyesi'ne de 2014 ? 2018 tarihleri arasında toplam 14 yıldır, mahsuplaşma dışındaki 1.150.000 TL kira borcunu ödememiştir