TRABZON 4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı

4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı (2)
TARİHİ MANASTIRA AÇILIŞ TÖRENİ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye
'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı
'nın 4 yıllık restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Manastır önündeki törende konuşan Alparslan, merakla beklenen açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müzeler Haftası'nda geçen hafta Bodrum
Kalesi'ni ziyarete açmıştık. Bugün de Sümela Manastırı'nı ziyarete açıyoruz. Sümela Manastırı'nın ülkemiz için bir şaheser. 600 yılı aşan bir süredir varlığı olan hizmet veren bir yapı. BM
Dünya Mirası'nın geçici listesinde yer alan bir an önce de kalıcı listeye girmesi gereken bir eser. İnşallah önümüzdeki yıl manastırın tamamını ziyarete açtığımızda hızlı bir şekilde Sümela'nın Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için yoğun bir çalışma içereceğiz. Buranın o listeye girmesini istemekteyiz? dedi.
'RİSK ORTADAN KALDIRILDI'
Restore çalışmalarının büyük bir özveri ve titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken Alparslan 'Bu büyük kültürel hazinenin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu bilinçaltında tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki çalışmalar büyük bir risk de barındırıyordu. Dik yamaçlarda kaya kütleleri buraya gelen insanlar ve tarihi yapı için büyük risk oluşturuyordu. Bu riski ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bu da tabi ince uzun soluklu bir çalışma gerektiriyordu. Bu anlayışla adeta iğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı. Artık hem insanlarımız hem de tarihi yapının geleceği için risk ortadan kaldırıldı. Bu çalışmalar devam ettirilerek önümüzdeki yıl bu riski tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
ESNAF MEMNUN, ZİYARETÇİLER HEYECANLI
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon
'un Maçka
ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün ziyarete açılması ve manastırın 1 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilmesi ilçe esnafını sevindirirken, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yanancı turistleri de heyecanlandırdı. Manastırın açılacağını duyduğunda heyecanlandığını belirten Büşra Ateş, "Buraya daha önce de gelmiştim. Dışarıdan sadece kaya olan yapıyı görmüştük. Yine fark eden bir şey olmadı. 4 yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyor. Gelmeden önce gerçekten çok heyecanlıydık. 4 yıldır yapılan çalışmanın sonucu sadece bir teras olmamalıydı. Gerçekten çok bekledik buranın açılmasını" şeklinde konuştu
'GÜVENLİK AÇISINDAN İYİ'
Bu yıl düzenledikleri bütün programlarda Sümela Manastırı'nın olduğunu belirten turist rehberi Şaban Avcı da, 'Bugün buranın ilk etap açılışı yapıldı. Ben turist rehberiyim. Bu sene buraya getirecek olduğumuz turistlerin görmeye değer çok şeyleri olduğuna inanıyorum. Kültür turları manasında Karadeniz
Bölgesine gelen herkesin görmek istediği bir yer zaten burası. Tabi ki Anakaya kilisesinde bulunan şapeli göremeyecek ziyaretçiler, odalara giremeyecek ama teras kısmından görecek oldukları manzara da onlara yetecektir. Önce can güvenliği önemliydi zaten. Biz buraya getirdiğimiz bütün yerli ve yabancı turistlerimizden sorumluyuz. Güvenlik bunun için çok önemliydi" dedi.
'MANASTIR OLDUKÇA İHTİŞAMLI'
Manastır ve çevresinin fotoğraflardan gördüklerinden daha güzel bir yer olduğunu söyleyen ve Sümela'yı görmek için Fransa
'dan ziyarete gelen İsabel Le Reinbold, 'Daha önce çeşitli sitelerde manastırın fotoğraflarını görmüştük. Sonra burayı ziyaret etmek istedik. Fotoğraflara oranla çok daha çarpıcı bir yer. Cepheye yapıştırılmış olan manastır oldukça ihtişamlı. İnternet üzerinden çeşitli bloklardan buranın açılacağını biliyorduk ama böyle bir görüntü beklemiyorduk. Beklediğimizden çok daha güzel. Buraya tekrar geleceğiz. İçerideki freskleri çok merak ediyoruz' ifadelerinde bulundu.
'4 YILLIK RESTORASYONA DEĞMEDİ'
Yapılan restorasyon çalışmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını anlatan Gamze İnan da şunları söyledi:
'Daha öncede buraya gelmiştim. Şimdi açılacak diye İstanbul
'dan arkadaşlarımız geldi. Ama geldiğimizde gerçekten hayal kırıklığına uğradık. 4 yıllık restorasyona değmedi gördüğümüz manzara. Doğru düzgün manastırı görmek için 4 yıl daha bekler miyiz merak ediyorum'
'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'
Manastırın iç kısmını göreceğini bekleyenlerin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ziyaretçi Ali Arman, 'Trabzon'a ve Sümela'ya ilk defa geldim. Açılış olduğunu duyunca çok heyecanlanmıştım. Ama hayal kırıklığına uğradım. Zaten giriş ücretleri çok pahalı. Manastır'da açılan bir bölüm yok. İçeriki kısmı göreceğini bekliyor insan ama hayal kırıklığına uğruyor. İç kısmı göremedik. Bu manastırın açılmış olduğu durumsa gerisini düşünemiyorum. Gerçekten dolu dolu burada gezebilmek için kaç yıl daha bekleyeceğiz diye merak ediyor insan. Sonuçta 4 yıl boyunca burada bir çalışma yapılmış' diyerek giriş ücretlerinde indirim yapılmasını istedi.
Bu arada açılışta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, manastır çevresi, arama köpekleri ile güvenlik kontrolünden geçirildi.
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Kaynak: DHA