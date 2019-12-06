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Trabzon'a 2019 yılının 11 aylık döneminde gelen turist sayısı 1 milyon 535 bine yaklaştı

Trabzon'a bu yılın 11 aylık dönemde gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:25Trabzon'a 2019 yılının 11 aylık döneminde gelen turist sayısı 1 milyon 535 bine yaklaştı
'a bu yılın 11 aylık dönemde gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

Trabzon'a bu yılın ayında 135 bin 704 yerli, 73 bin 651 yabancı olmak üzere 209 bin 355, Ekim ayında, 121 bin 255 yerli, 42 bin 651 yabancı olmak üzere 163 bin 906, Kasım ayında ise 109 bin 130 yerli, 21 bin 82 yabancı olmak üzere 130 bin 212 turist geldi.

Üç aylık dönemde gelen turist sayısı toplam 503 bin 474 olurken, bu yılın 11 aylık döneminde ise Trabzon'a gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Eylül, Ekim, Kasım ayında yerli turist sayısı 366 bin 90, yabancı turist sayısı 137 bin 384 olmak üzere toplam 503 bin 474 olarak gerçekleşti.

Bu yılın 11 aylık döneminde ise 947 bin 960 yerli, 586 bin 495'i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 534 bin 4 60 turist Trabzon'a gelirken gelen turistler en fazla Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırını ziyaret etti. - TRABZON

Trabzon, turist, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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