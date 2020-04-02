Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Trabzon 'a gelen herkes 14 gün evlerinde karantina altına alınacak.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehrimize her ne şekilde olursa olsun (kara, deniz ve hava yolu) giriş yapacak kişiler, 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA