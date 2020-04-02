Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak
Trabzon'a gelen herkes 14 gün evlerinde karantina altına alınacak.
02.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:46
Trabzon 'a gelen herkes 14 gün evlerinde karantina altına alınacak.
Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehrimize her ne şekilde olursa olsun (kara, deniz ve hava yolu) giriş yapacak kişiler, 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA