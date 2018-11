Trabzon'a Hakaret Eden CHP'li Vekili İstifaya Davet Ettiler

15 Kasım 2018 Perşembe 15:19



15 Kasım 2018 Perşembe 15:19

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar ile Trabzon ve Trabzonlular hakkında kabul edilemez ifadeler kullanan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün kınanarak milletvekilliğinden istifa etmeye davet edildi.AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Said Gürsoy'un okuduğu bildiri Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:"Devletine, bayrağına, vatanına her dönemde sahip çıkan ve bu uğurda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmayan Trabzon insanı hakkında, zaman zaman kendini bilmez kişiler tarafından iftiralar atıldığını gördük. Son olarak CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün söylediği tarihi yalanlar Trabzon halkını ve bizleri son derece rahatsız etmiştir. Bu şekilde fütursuzca konuşan milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Tarihi zerrece bilmeyen bu şahsın Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda, Çanakkale Harbi'nde Trabzonluların nasıl mücadele ettiğini, bu vatanın bağımsızlığı için nasıl şehit olduğunu, bugün terörle mücadelede terör bölgelerinde yer almak için nasıl gayret ettiğini bilmemesi bir milletvekili için ne kadar acı bir durumdur. Trabzon ile ilgili, 'İlk defa Samsun'a ayak bastığım zaman, bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya Büyük Meydan Savaşı'nda, Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş meydanında gösterdikleri özverilerin değerli anısı daima beynimde canlı kalacaktır' sözlerini söyleyen Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilinin Trabzon halkı ile Pontus'u birbirinden ayırt edemeyecek kadar bilgisiz olması TBMM adına utanç vericidir. Türkiye'nin vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, devletine sahip çıkmakta her zaman öncü olan bu şehrin mensuplarının Pontus ile bir arada zikredilmesini maksadını aşan bir söz olarak nitelendirerek özür dilenmesini yeterli bulmuyoruz. Bir milletvekilinin milletin temsilcisi olarak bölücü ve parçalayıcı bir üslupla bir şehri karalamasının karşılığı Türkiye'nin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa etmesidir. Trabzon şehrini düşmanca bir üslupla karalayan bu şahsı TBMM'nde görmek istemiyoruz." - TRABZON