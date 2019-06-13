Trabzon AFAD Müdürlüğü'nün projesi desteklendi

Trabzon
İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğünün hazırlamış olduğu projenin, Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenmesine karar verildiği bildirildi.
İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon AFAD olarak hazırlamış oldukları "Netcad Eğitimi" projesinin, DOKA tarafından başarılı görülerek desteklenmesine karar verildiği belirtildi.
Konu ile ilgili 23 Mayıs'ta İl AFAD Müdürü Ömer Kıratlı tarafından sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"12-21 Haziran arasında 8 gün sürecek eğitim DOKA hizmet binasında başlamış olup, eğitime Rize
ve Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinden toplam 26 mühendis katılmaktadır. Eğitim bölgemizde afetlere karşı etkin mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. DOKA Teknik Destek Programı kapsamında, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek vermektedir.
Kaynak: AATrabzon
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