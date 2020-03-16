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Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kurt'tan panik uyarısı

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, koronavirüs (Kovid-19) konusunda panik yapmanın insanları virüsten koruyamayacağını, gerekli tavsiyelere hassasiyetle uymanın yeterli olacağını belirtti.

16.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:32
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kurt'tan panik uyarısı

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, koronavirüs (Kovid-19) konusunda panik yapmanın insanları virüsten koruyamayacağını, gerekli tavsiyelere hassasiyetle uymanın yeterli olacağını belirtti.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) için mücadele verdiğini ve halkta bu konuda ciddi farkındalık oluştuğunu ifade etti.

Koronavirüs (Kovid-19) için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyulması gerektiğine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Gerekli tavsiyelere hassasiyetle uymak önemli olduğu kadar panik ile kaygı düzeyinin aşırı yükseltilmesinden de kaçınmak gerekir. Bilmeliyiz ki panik yapmak bizi virüsten korumaz. Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine evham ve panik yapmadan uyulması, aşırı telaş ile ihtiyaç üstü bir alışveriş tutumuna gidilmemesi, aksi halde fırsatçıların ekmeğine yağ sürüleceğinin bilinmesi gerekir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel

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