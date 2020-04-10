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Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kurt, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, sosyal izolasyonun çocuklar için bir fırsat eğitimi olabileceğini bildirdi.

10.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:46
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kurt, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu
Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, sosyal izolasyonun çocuklar için bir fırsat eğitimi olabileceğini bildirdi.
Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sürekli telefon ve tabletle oynama, çizgi film izleme gibi teknolojik oburluklarının törpülenmesi gerektini belirtti.
Çocukların biraz da sıkılması ve bu duygu ile kendilerinin başa çıkması gerektiğinin altını çizen Kurt, şunları kaydetti:
"Böylelikle her an, her istediğini yapamayacağı bir yaşamın içinde olduğunu bilmeli, bununla baş edebilmeli ve güçlenmeli. Anne babalar bilmelidir ki ayakları üzerinde durmayı öğrenecek çocuklar için böylesi problemli, zorlu süreçler fırsattır. Zorluklarla mücadele fırsatı çocuklara verilmeli, kişiliklerinin sağlıklı gelişimi desteklenmelidir. Şikayet eden, sorun odaklı bir yaklaşım yerine, çözüm odaklı yaklaşım için sosyal izolasyon bir fırsat eğitimi olabilir."
Kurt, çocukların kendilerini keşfetmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Çocuk yalnızken ne yapılabiliri kendisi keşfetmeli. Bunu da sıkılmadan öğrenemez. Çözümü anne babaların değil, çocuğun kendisinin bulması istenmeli." ifadesini kullandı.
Kurt, çocukların keşfetme ve yaratıcılık gibi yeteneklerinin zorlanması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Kurt, Trabzon, Güncel
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