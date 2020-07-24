TRABZON Akçaabat’ta Açık Hava Tiyatrosu Günleri düzenlendi

Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatrosu Günleri düzenlendi

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Açık Hava Tiyatro Günleri etkinlikleri düzenlendi. Akçaabat Belediyesi'nce sahil parkında 6 gün boyunca Açık Hava Tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu, Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Şehir Tiyatrosu ekipleri tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro izlemeye gelen vatandaşlar Açık Hava Tiyatro Günlerinin gelenekselleşmesini istedi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, normalleşme süreci kapsamında Açık Hava Tiyatro Günleri etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat'ta bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alarak, uzun süre sosyal hayattan uzak olan vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturmak istedik? dedi.

'AKÇAABAT SLOGANI KÜLTÜR SANAT VE TURİZM ŞEHRİDİR'

Akçaabat'ın kültür sanat ve turizm şehri olduğunu belirten Osman Nuri Ekim, 'Akçaabat'ta açık hava tiyatrosuyla ilgili, hem çevre illerden hem de bizim mevcut Trabzon'un içerisindeki tiyatrocu arkadaşlarımız katkı sağlıyor. Biliyorsunuz Akçaabat'ımızın bir sloganı var, kültür sanat ve turizm şehri şeklinde. Kültür ve sanat kısmına katkı sağlamak ve vatandaşlarımızı bu tarz faaliyetlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Etkinliği başlangıcına değinmek gerekirse, biliyorsunuz biz Erol Günaydın tiyatro günlerini düzenliyorduk. Onuncusunu bu sene düzenleyecektik fakat düzenleme noktasında pandemi süreci girdiği için bu etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. Yapabilmek için pandeminin geçmesini bekledik. Normalleşme süreciyle beraber, tedbirlerimizi alarak burada açık hava tiyatro etkinliğini oluşturmaya çalıştık. Burada güzel bir ortam var. Bu akşam son akşamı, inşallah Akçaabat'a ve çevredeki ilçe ve illere, kültür sanat anlamında faydalı olmuşuzdur' diye konuştu.

'AŞIRI MUTLU OLDUM'

Tiyatro oyununu izlemeye gelen Azerbaycanlı Nuray Latifzade, 'Azerbaycan'a gidemediğim için burada kaldım. Böyle bir etkinliği yapılacağını duyunca da aşırı mutlu oldum. Çünkü tiyatroyu normalde de çok severim. Böyle açık havada olunca da daha güzel oldu. Ben çok beğendim, devamlı olmasını isterim. Hem tiyatronun hem de diğer kültürel çalışmaların olmasını isterim' diye konuştu.

Yasemin Yazıcı ise ?Etkinliği çok güzel buldum. Akçaabat'ın, sanat ve kültür şehri olduğu, tekrar bu vesileyle belli olmuş oldu. Çok güzel bir etkinlik. Hem gençlerimiz hem de küçükler için güzel bir etkinlik. Onlara bir öncülük olmuş oldu. Biz memnunuz inşallah devam eder ve festival haline gelir? ifadelerini kullandı.

Sabri Dilber da "Çok değerli bir etkinlik, bu işi organize edenleri kutlamak gerekli. Umarız bu gelenekselleşir. Bu pandemi denen olumsuz süreç, bu tarz etkinliklerle olumlu bir şekilde atlatılır. Bu işte emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.