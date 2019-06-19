TRABZON Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Araklı
'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (6)
SELDE ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİTrabzon
'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe Köyü İmamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük
Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize
Valisi Kemal Çeber, AK Parti
Trabzon Milletvekilleri Salih Cora
, Bahar Ayvazoğlu
, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya
, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgenral Hasan Koçyiğit
, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi
ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişinin cenazelerine ulaşıldı, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe Köyü İmamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.
Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal
Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse
ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.
Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın
da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.