23.06.2019 15:51
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Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Trabzon 'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Araklı Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle:

"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner"

Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Kaynak: İHA
Trabzon , Araklı , 3. Sayfa , Güncel

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