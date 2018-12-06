Trabzon Arıcı Başkan Sedef, Yolda Rastladığı Ayılara Bal İkram Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 14:07



06 Aralık 2018 Perşembe 14:07

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, Yeniay eski belde belediye başkanı İbrahim Sedef, seyir halindeki aracının önüne çıkan 3 ayıyı bir süre kovaladı ardından da kendilerine bal ikramında bulundu. İkram edilen kovandaki balları yiyerek karınlarını doyuran ayılar, bir süre sonra çevreden uzaklaştı. Geçen yıl kovanları ayıdan kurtarmak için beton zemin üzerine monte ettiği çelik kafesle çözüm arayan Sedef'in, davetsiz misafirlerine yaptığı ikram anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldığı sosyal medya da ilgiyle izleniyor.Sürmene ilçesinde kendisine ait çay bahçesinde arıcılık yapan, eski belde belediye başkanı, aynı zamanda Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, kovanlarını kontrol etmek için aracıyla yola çıktı. 3 yıl önce saldırısı sonucu 30'a yakın kovanı parçalayan ayıların balları yemesiyle maddi zarara uğrayan, artan saldırıların da devam etmesiyle kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içine taşıyarak önlem alan Sedef, yeni bir ayı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Sedef, yolda seyir halinde olduğu aracının önüne aniden 3 ayı çıktı. Yolda koşarak ilerleyişini sürdüren 2'si yavru 3 ayının kaçış anları da, Sedef'in yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sedef daha sonra, kovanlarına kadar ulaşan ayılara bal ikramında bulundu.SOSYAL MEDYADA İLGİSedef, daha sonra, davetsiz misafirleriyle ilişkin anların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Kocaoğlanlar size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun' başlığıyla yapılan paylaşımda yer alan görüntülerde, karşılaştığı ayıları kovalayan Sedef'in Kocaoğlanlar önümüzde. 2 yavru, bir anne. Sülaleni getir size de bakacağım, korkma, gel bir şey yapmayacağım dediği duyuldu.