TRABZON Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'u itfaiye kurtardı

Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'u itfaiye kurtardıTRABZON'un Akçaabat ilçesinde Ravzanur Kahraman'ın (12) bacağı, tırmanmaya çalıştığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı.

21.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:38
Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'u itfaiye kurtardı
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Ravzanur Kahraman'ın (12) bacağı, tırmanmaya çalıştığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Küçük Ravzanur'un bacağı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında dün 4 saatliğine dışarıya çıkma iznini, Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayarak geçiren Ravzanur Kahraman, ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada Kahraman'ın bacağı, ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Çocuklarının bacağının sıkıştığını gören aile, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlatarak sağ bacağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük kız, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra ailesiyle birlikte itfaiye ekipleriyle sohbet ederek kendilerine teşekkür etti. TRABZON Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur’u itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçaabat, İtfaiye, Güncel, Haber

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