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TRABZON Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor

Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyorTRABZON'un ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde son yılların beslenme trendi mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı besin değeri yüksek mor ekmek üretimi başladı.

24.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:08
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
TRABZON'un ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde son yılların beslenme trendi mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı besin değeri yüksek mor ekmek üretimi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle doğal ve organik ürünlere yönelenlerin tercihi de mor ekmek olurken, il dışından da yoğun ekmek siparişleri geliyor.
Türkiye genelinde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için doğal ve organik ürünlere yöneldi. Trabzon 'da ekmeği ile ünlü Vakfıkebir ilçesinde son yılların beslenme trendi mor sebze ve meyvelerin karışımı ile elde edilen ekşi maya katkılı besin değeri yüksek mor ekmek üretildi. Karışımında kiraz, mürdüm eriği, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin yer aldığı ekşi maya kullanılan ekmek, diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları ile vücut bağışıklığına iyi geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle doğal ve organik ürünlere yönelenlerin tercihi de mor ekmekten yana oldu. İlçede mor ekmek üreten fırın işletmelerine Trabzon'un yanı sıra il dışından ilçeye yoğun ekmek siparişleri gelmeye başladı.
'SATIŞLARIMIZ ARTTI'
Vakfıkebir ilçesinde fırıncı Yunus Emre Kutoğlu, aile olarak 1930 yılından beri yürüttüklerini fırıncılık mesleğinde yeni bir ürün ürettiklerini belirterek, "Mor Vakfıkebir ekmeği üretmeye başladık. Ekşi mayayı hamurumuza katıp fonksiyonel bir ürün elde ediyoruz. İçerisinde 'Antosiyanin' ve 'Polifenol' mevcuttur ve bunlar bağışıklık sistemini güçlendirici maddelerdir. Kalp damar, şeker, sindirim yolundaki hastalıklara iyi geliyor. Alzheimer hastalığı üzerindeki etkileri için çalışmalar yapılıyor. Koronavirüs yüzünden herkes bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve sağlıklı gıdalar tüketmeye başladı. Yüksek olan satışlarımız da daha da arttı. İlçemizden ve il dışından gelen mor ekmek taleplerini kargoyla yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
'LİMON SIKINCA RENGİ KIRMIZIYA DÖNÜŞÜR'
Kutoğlu, piyasada mor ekmek olarak satılan ancak gıda boyasıyla renklendirilen ekmek ile doğal karışım kullanılan ekmeği limon testi yapılarak ayırt edilebileceğini belirterek, "Gıda boyaları hamurdan ayrılamaz. Mor ekmeğin üzerine limon sıktığınız zaman mor olan rengi zamanla kırmızıya dönüşüyor. Bu sayede gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz" dedi.
'DOĞAL GIDALARA YÖNELİYORUZ'
Mor ekmek alan Hamdi Kuleyin, "Mor ekmeğin insan sağlığına çok faydası var. Bu faydaları nedeniyle mor ekmeği tercih ettim. Son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte sağlıklı gıdaya yönelik bir talep oluşmaya başladı. İnsanlar da buna yöneliyor. Biz de kendimizi korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal gıdaya doğru yönelmeye başlıyoruz. Mor ekmek de bunlarda bir tanesi diyebilirim" ifadelerini kullandı.
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TRABZON Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor

Kaynak: DHA

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TRABZON Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Etiketler : Koronavirüs, Vakfıkebir, Türkiye, Trabzon, Güncel

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