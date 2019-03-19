Trabzon Bakan Albayrak 2019 Yılında Enflasyonda Tek Haneli Rakamları Göreceğiz.-Tamamı Ftp'de

Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon
'da bir otelde düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi
? toplantısında, Trabzonlu sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Türkiye
ekonomisine dair açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, 2019 yılı içerisinde alınacak tedbirlerle birlikte enflasyonun tek haneli rakamlara indirileceğini söyledi. Bakan Albayrak, Geçenlerde Beyoğlu
'ndaydık bu Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü gibi, oradaki esnaf, iş dünyamız bize bazı örnekler verdiler. Finansman, maliyet ne kadar iyiydi. Gezi süreci bir başladı, bir ay içerisinde faizler 7'lere, 8'lere, 9'lara çıktı. Tam o püskürtüldü 'ağustos, eylül normalleşme' dedik 3 ay sonra 17-25 Aralık
, faizler bir anda 5-6 puan daha yükseldi, 12-13'lere çıkmaya başladı. İşin siyasi ve ekonomik operasyon tarafını iş dünyamız çok net görüyor. En kısa sürede Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz. Son dönemlerde bu konularda önemli mesafeler aldık. Son 3 senede neredeyse 5 tane sçeim oldu Türkiye'de. Bundan sonra 4 buçuk sene boyunca seçim yok. Önümüzdeki yerel seçimin ardından bu süreç daha istikrarlı bir şekilde devam edecekö dedi.
'HÜCRE EVİNDE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'
Bakan Albayrak, sosyal medyada yayılan 'Türk Hava Yolları
batıyor' yönünde iddialarla algı yaratıldığını, konunun araştırılması sonucu ise enteresan olarak nitelendirdiği bir hücre evinde bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Albayrak, şunları söyledi
'Geçenlerde mesaj atmışlar Türk Hava Yolları batıyor, şu holding batıyor diye. 'Allah Allah' dedim, bu iş adamlarına algı birileri tarafından. 'Şunu bir araştırın bakalım' dedim. Facebook
'tan, şuradan buradan. Hemen emniyet ve siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçti kaynağını araştırdık, bir baktık ki enteresan bir hücre evinde ya Adana
ya Mersin
birisi gözaltına alındı. Bir baktık ki yurtiçi, yurtdışı ilişkileri var. Evindeki dijitaller araştırıldı, yalnız yaşıyor bu kişi. Kimlerle ilişki içerisinde, sonuç işin komik tarafı bu mesajı attıktan 3 gün sonra batacak dedikleri Türk Hava Yolları tarihinin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Dolar artacak ekonomik kötüye gidiyor diyen 2 kesim var. Birincisi malum siyasi motivasyonla karalama, iletişim ve algıyla kötücül bir söylemle seçime giderken manipüle etmeye çalışan bir kesim, bunu biliyoruz. İkincisi ise ağustos, eylül, ekim aylarında 6-7 liradan döviz ve altın alıp, altın ve dolar yükselince pahalıya satarız diyenler. Sonra ne oldu Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Bir kriz çıksa da, füzeler yağsa da dolar yükselse de biz satsak da kar etsek. Çok beklersiniz. Seçimden sonra daha da çok beklersinizö
'BU YIL SONU ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ'
Özellikle mevsimsel etkilerden kaynaklanan enflasyon baskılarını azalttıklarına işaret eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti
Özellikle bu mevsimsel etkilerden de kaynaklanan bu enflasyon baskılarını azalttık. Hepimizin malumu birilerinin, özellikle ocak şubat aylarında bu spekülatif fiyatlama, Türkiye'deki seraların binde 8'i fırtınadan etkilenecek, öyle ya fırtına geldi, seralar uçtu, fiyatlar yükseldi. 5 lira patlıcan, 15 lira öyle mi 8 lira 6 lira biber 25 lira, 3-4 lira domates 10 lira, sonra sen mi fırsatçılık yaparsın. Tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı mı Hani
yoktu domates, biber, patlıcan. Kimse kusura bakmasın, devlet, millet olarak gerekli gördüğümüz her noktada müdahale ederek, bu adımları atarak hiçbir şekilde bunlara fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşullar, gıda üretimini destekleyecek adımlar, fiyatlardaki katılıkları önleyeceğimiz yapısal tedbirlerle birlikte ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle, bu eylül ayı gibi 2019 yılında, bu yıl enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz ve 2019'un yıl hedefini 15.9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecekö
'KAÇACAK DELİKLERİ YOK'
FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü mesajlarını da veren Albayrak, Tüm bunca saldırılara, bütün algı operasyonlarına rağmen yalanları boşa çıkınca, karamsarlık pompalanma sürecine yürüyecekler. FETÖ'den alıştık değil mi Ne diyorlardı 5 sene önceki yerel seçimlerde, 'turpun büyüğü gelecek, bahar gelecek' o açıklanıyor, bu açıklanıyor. Ne oldu Hala 'turpu' bekliyoruz. Fakat bunlar kaçtığı için artık biz gideceğiz Pensilvanya'ya heralde. Dünya'nın başka yerlerine gideceğiz. Dünya'nın her yerinde okulları var FETÖ'nün okulları var, teker teker Cumhurbaşkanımız Afrika
'dan 4 bir tarafa giderek bütün bu okulları devralıyoruz. Kaçacak delikleri yok, Türkiye'de değil, Dünya'da da yokö diye konuştu.
Toplantının ardından Bakan Albayrak, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.
Türkiye, Berat Albayrak, Trabzon, Güncel
Kaynak: DHA