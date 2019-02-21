21 Şubat 2019, 13:36
»»

Trabzon Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü

Bakan Kurum 12 köyde 85 konut hasar gördüÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Bakan Kurum 12 köyde 85 konut hasar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

TRABZON,(DHA)

(Tür: Yurt) Çanakkale, Trabzon, Güncel
Kaynak: DHA