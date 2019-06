TRABZON BAKAN KURUM KARADENİZ İÇİN EYLEM PLANI AY SONU TAMAMLANACAK-AKTUEL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Trabzon 'da selden etkilenen Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, '18 Haziran günü Trabzon'umuzun Araklı ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle bugün itibariyle 7 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız kayıp, 2 vatandaşımız da yaralı ve hastanede tedavileri sürüyor. Diğer taraftan yapmış olduğumuz tespit çalışmaları çerçevesinde şu an itibariyle 9 tane yıkık binamız var. 13 binamız ağır hasarlı durumda. 11 binamız da hafif hasarlı olarak tespit edildi. İlgili tüm bakanlıklarımız tüm birimlerimiz valiliğimiz koordinasyonunda çalışmamızı sürdürüyoruz ve vatandaşımızın yaralarını sarmak adına da yapılması gereken tüm çalışmayı yapıyoruz dedi.'DERE GÜZERGAHINDAKİ YAPILAR TAŞINACAK'Bakanlıklarının koordinasyonunda iklim değişikliği ile ilgili mücadele çerçevesinde bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, Çalışmamızda artık bu ay sonu itibariyle son safhaya geldik. İşte küresel iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle hem ülkemizde hem dünyada yaşanan yağmurlar seller heyelanlar ve afetler artık şiddeti ve sayısı artmakta. Bizde ülkeler olarak iklim değişikliği ile ilgi mücadele noktasında tedbirler almak durumundayız zorundayız. Bu çerçevede bilhassa Karadeniz bölgesinde yaşanan hem sel, heyelan ve bu afetlere karşı şehirlerimizin, köylerimizin ilçelerimizin alt yapısını güçlendirmek adına tedbirler alacağız. Daha önce o dere güzergahı üzerinde yıllardır yaşanan sellerde sağlam duran binalarımız artık duramaz hale geldi. O yüzden eylem planının en önemli projesi şudur; Tüm Karadeniz bölgesinde ki Trabzon, Rize Giresun illeri öncelikli illerimiz bu illerimizdeki şehrin içinden gecen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci ve üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bir ay içerisinde bu tespitlerin tamamlanmasına müteakip bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle bu dört ilimizde dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın taşınması amacıyla konutlar üretecekö diye konuştu.Vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, taşınma, kira yardımı verilerek taşınmanın yapılacağını belirten Bakan Kurum, 'Vatandaşımızın hem can hem mal güvenliğini korumuş olacağız. Açıkçası biz bu depremler kadar, artık bu doğal afetlerin sellerin heyelanların da Karadeniz bölgesi için önem arz ettiğini hep birlikte görüyoruz yaşıyoruz. O yüzden de bu tedbirleri daha da artırarak almak durumundayız. Bu tedbirleri alacağımızı buradan yine tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorumö dedi.'4 İLDE EYLEM PLANI AY SONU HAZIR'Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planını tamamlanmış ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacaklarını söyleyen Bakan Kurum, 'Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illerimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içerisinde tamamlayacağız. İnşallah bu dört ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarına taşıma sürecini ve yeni inşaatların yapım sürecini de bu yıl içerisinde başlamak istiyoruz. Bu işe ilişkin simülasyon da yapıyoruz. İklim değişikliğinin bu etkisinden kaynaklı taşınması gereken binaların tespiti ve taşınmasını hemen yapacağızö diye konuştu.'OKUL BİNASI KALKACAK'Selde zarar gören okul binası ile ilgili soru üzerine Bakan Kurum, 'Okulumuzu da buradan kaldıracağız. Buradaki dere güzergahı üzerinde hayatı vatandaşımızın hem mal hem can güvenliği taşıyan ne kadar bina varsa ki bu iki derenin birleşim noktası, buradaki binaların tamamını bu bölgeden kaldıracağızö şeklinde konuştu.Hidroelektrik santrallerinin ( HES ) doğal dengeyi bozduğu iddiaları ile ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum şunları söyledi'HES'ler bizim bakanlığımız görev kapsamında değil. Tarım Orman Bakanlığı'mız görev kapsamında. Bakanımız daha net cevap verecektir. Ancak yapılan projelerde tüm mühendislik