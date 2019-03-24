Trabzon Bakan Turhan 2020'de 5g Geliyor

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulaması için çalışmaların ilerlediğini belirterek, Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Ülkemizde şu anda 4,5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Turhan, kamu kurum çalışanlarının daha verimli olması konusunda yöneticilere büyük görevler düştüğünü, çalışanların üretime teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Turhan, Önemli görevlerimizden biri değerli yöneticiler; ekibinizi devamlı teşvik edeceksiniz, devamlı kamçılayacaksınız, devamlı üretmeye teşvik edeceksiniz. Onların 'sabah geldim akşam nasıl çıkacağım, arkadaşlarımla buluşup dedikodu yapacağım' anlayışıyla değil; mesai mefhumu tabii ki insanın verimliliği açısından önemli ama iş üretme adına özellikle kamu kurumlarında kendi ekiplerinin daha verimli olması konusunda çok işler düşüyor diye konuştu.'2020 YILINDA 5G GELİYOR'15 yıl önce Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılama oranının yüzde 22 olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Cahit Turhan, savunma malzemeleri üretiminde ise Türkiye'nin kendine yetebilen hale geldiğini söyledi. Teknolojik gelişmeler hakkında da bilgi veren Bakan Turhan şunları dediCihazları ve silahları üretme konusundaki oranımız 15 yıl önce yüzde 22 idi. Kendi ihtiyacımızı karşılama oranımızın, yüzde 78'ini dışarıdan alıyorduk ve buna çok para harcıyorduk. Şimdi savunma malzemeleri konusunda, kendimize yetecek kadar silahımızı da, zırhlı aracımızı da, topumuzu da, tüfeğimizi de kendimiz üretebiliyoruz. Bu çalışmakla olur. Her alanda kendimizi göstermemiz lazım. 1 ton fındık satıyorsunuz, 1 telefon alabiliyorsunuz. 1 ton fındık, 100 gramlık bir teknolojik ürünün karşılığı. Fındığımızı da üreteceğiz, buğdayımızı da üreteceğiz, gıda sektörü bizim stratejik sektörümüzdür. Kendi kendine yeten sınırlı ülkelerden biriyiz. Bunun her zaman kıymetini bilmeliyiz. Günümüzde İzlanda'nın inovasyonla birlikte milli geliri 40 bin dolara çıktı. İskandinavya ülkeleri de hakeza. Biz de bunları yapabiliriz, bizim insanlarımız zekidir, çalışkandır. Ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık. Bu ayın başında Barselona'ya gittim, Dünya İletişim Kongresi ve Fuarı'na gittim. Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Biz ülkemizde şu anda 4,5 G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor.