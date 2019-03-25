Trabzon Bakan Varank Tanka, Topa Kafa Tutan Milletimiz, Bu Operasyonlara da Pabuç Bırakmaz

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Bakan Varank: Tanka, topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmazSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finans piyasalarındaki hareketliliğine ilişkin konuştu. Bakan Varank "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da tanka, topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmazö dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'Dünden Bugüne AK Parti Yöneticileri' toplantısına katıldı. Konuşmasında Türkiye'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttüklerini kaydeden Bakan Varank, "Türkiye'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttük. Önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım. O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabbim kısmet ederse 31 Mart'tan sonra 4 buçuk yıl seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Biz hiçbir zaman karnından konuşanlardan olmadık" dedi.'MİLLETİMİZ, BU OPERASYONLARA DA PABUÇ BIRAKMAZ'Seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Varank, finans piyasalarındaki hareketliliğine ilişkin de mesajlar verdi. Manipülatif hareketlerle milletin kararına etki edilmeye çalıştığını söyleyen Bakan Varank şunları söyledi:"Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. Ama onlar bu aziz milleti hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, kaybetmeye de mahkümlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz. Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyoruz. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok"Kent ve bölgeye yapılan yatırımlardan da bahseden Bakan Varank, Of ilçesine geçti.