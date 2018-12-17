Trabzon Barakasına Gelen Ayılardan Son Anda Kurtuldu

Trabzon
'un Sürmene
ilçesinde, Yeniay
beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef
, arı kovanları için yaptığı barakaya gelen ayılardan 3 dakikayla kurtuldu. Sedef, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sürmene ilçesinde kendisine ait bahçede arıcılık yapan Yeniay Beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, 3 yıl önce 30'a yakın kovandaki balların ayılar tarafından yenilmesi nedeniyle kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içinde koruma altına aldı. Kovanlarını kontrol etmek için sabahın erken saatlerinde barakadan dışarı çıkarak etrafı kontrol eden Sedef, ayı saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan son anda kurtuldu. Sabah
saat 06.00 sıralarında elindeki el feneriyle etrafı kontrol ettikten sonra barakasına giren Sedef'in barakaya girmesinden 3 dakika sonra ayılar barakanın önüne geldi. Burada bal bulamayan ayılar bir süre etrafı kolaçan ederek barakanın önünden ayrıldı. Sedef ise o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini 'Bu akşam kocaoğlanlar beni bekliyordu. Saat 06.02'de içeriye girdim, 06.05'te kapıdaydılar. Konteynere gelir gelmez tam 3 dakika içerisinde geldiler, dolaştılar ama bal bulamadılar, yarına inşallah balları hazırö yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan ayıları kovalayan Sedef, sonrasında barakanın önüne koyduğu bal kovanları ile ayıları beslemişti. Sedef bu görüntüleri ise Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
İbrahim Sedef,Yeniay,Sürmene,Trabzon
Kaynak: DHA