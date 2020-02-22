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Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

Trabzon-Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

22.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:59Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
Trabzon- karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Bayburt karayolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Çaykara ilçesindeki mahallesine ulaşımın sağlandığı Akçaköprü mevkiinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yola düştü. Köknar, Uzuntarla ve Karaçam mahallelerine heyelan sonrası ulaşım sağlanamazken, Bayburt'a da ulaşımın sağlandığı D915 yolunda karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprağın yola düştüğü heyelanın gece saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. - TRABZON

Karaçam, Trabzon, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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