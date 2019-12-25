Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz

Trabzon'da kaydedilen görüntülerde Gökhan Öztürk isimli genç, eşini yanına alarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na 3 yıldır işsiz olduğunu ve intihara kalkışanların işe alındığını söyledi. Bunun üzerine cevap veren Zorluoğlu, "Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor" şeklinde konuştu.

İşsizlik siteminde bulunan Gökhan Öztürk, Başkan Zorluoğlu'na Büyükşehir Belediyesine intihar teşebbüsünde bulunanlarla sicili bozuk olanların alındığına dair iddialarda bulundu.

"BİZ DE Mİ ÇAKALIM BİR YERE?

Öztürk, "İnsanın biri Karşıyaka'da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. 'Kendimi atarım' diyor. Bu kişi 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?" dedi.

Başkan Zorluoğlu tarafından sitemlerini ileten Gökhan Öztürk'e verdiği 'intihar' örneği üzerinden verdiği yanıt olay oldu.