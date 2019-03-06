Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu

Trabzon
'da, Abdülkadir D. (33), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur K. (32) ile kayınvalidesi Rabia K.'yı (56) tabanca ve bıçakla yaraladı. Anne
ve kız hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli, polise teslim oldu.
Olay, saat 1430 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak
Sokak'ta meydana geldi. Abdülkadir D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur K. ile kayınvalidesi Rabia K.?yı pazar alış verişi dönüşünde takip etti. Abdülkadir D.,eşi ve kayınvalidesine, oturdukları apartmanının 2'inci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada tabanca ile ateş etti, ardından bıçakla yaraladı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Fatih
Devlet ve Kaşüstü
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan Abdülkadir D., polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anne ve kızın komşuları Hamza Memiş, çiftin boşanma aşamasında olduklarını belirterek 'Ayrı yaşıyorlardı. Pazardan alış veriş yaparken muhtemelen takip etmiş, pusu kurmuşö dedi.
Polis, Anne, Trabzon, Güncel
Kaynak: DHA