Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)HAYDAR BAŞ'IN SON SÖZLERİ KAMERADATrabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ölümünden kısa bir süre önce kendisine görüntülü mesaj...

14.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:49
BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)
HAYDAR BAŞ'IN SON SÖZLERİ KAMERADA
Trabzon 'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ölümünden kısa bir süre önce kendisine görüntülü mesaj gönderen sevenlerine kendiside görüntülü mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Görüntüde hasta yatağından konuşan Baş, 'Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun' ifadelerini kullanmıştı. TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Karantinadaki Aynur’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle Haberler
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:58: Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:58: Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 15:58: Koronavirüs test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor - Haber 15:58: Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin