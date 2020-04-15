Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi

BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildiTRABZON'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşaları arasında toprağa verildi.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:31
BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi
TRABZON'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşaları arasında toprağa verildi.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon 'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU
Haydar Baş için Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle'deki sahil fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tören alanının çevresini bariyerlerle çevirdi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alanda dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurulana uyulması için alanda vatandaşların duracağı alanları işaretledi. Cenazeye katılanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.
OĞLU KILDIRDI
Genel Başkan Haydar Baş'ın tabutunun üstüne, İmam Ali Türbesi Türbedarı tarafınca getirilip, sağlığında kendisine hediye edilen örtü serildi. Cenazeyi ise oğlu Osman Baş kıldırdı. Cenazeye katılanlara da teşekkür etti. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİTLİK TEPESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Cenaze namazının ardından kalabalık tabutu cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Bu sırada da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Haydar Baş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye katılanlar, defin alanına alınmadı. Define Baş'ın birinci derece akrabaları ile din görevlilerinin girişine izin verildi. TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Eski kayınpederini tehdit eden Türkiye güzelinin 5 yıl hapsi istendi Haberler
Eski kayınpederini tehdit eden Türkiye güzelinin 5 yıl hapsi istendi
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Haberler
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Haberler ›› Güncel ››TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:05: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber 18:05: Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi - Haber 18:04: Yemen ordusu Cevf ilindeki stratejik askeri kampta kontrolü sağladı - Haber 18:04: Muşlu öğrenci, kendisine kitap getiren polislere şiir okudu - Haber 18:02: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haber 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi