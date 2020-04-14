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TRABZON BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti-1 BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:07
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti-1
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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TRABZON, (DHA) -
TRABZON BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Güncel
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