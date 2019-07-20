TRABZON Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybeti

Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla sağ gözünü kaybeti
TRABZON'un Şalpazarı
ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç, sağ gözünü kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Ameliyat edilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Bu arada olay sırasında merminin Burak'ın kaşına girip çıktığı belirtildi. Aile, oğullarının sağ gözünü kör eden mermiyi ellerinde tutuyor.
Olayı anlatan annesi Nurgül Yamaç (43), İstanbul'dan Kadırga Yayla Şenliği'ne katılmak için geldiklerini belirterek "Çocuğum arkadaşlarıyla beraber yürüyorlardı. O sırada tahminimce yukarı taraftan oba içine doğru atılan 3 mermi var. Bir tanesi arkadaşımın arabasına vuruyor. Bir tanesi de eve vuruyor. Bir tanesi de maalesef benim oğluma isabet ediyor. Bilinçsiz maganda kurşunu yüzünden maalesef oğlum bir gözünü kaybetti. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun gözüne gelen kurşun bende. Bu tür olayların başka Burak'ların canı yanmasın bu olaylar son bulmasını istiyorum" dedi.
Burak Yamaç'ın amcası Muhammet Yamaç da "Yeğenim arkadaşlarıyla bakkala gitmişti. Arkadaşları Burak'ın vurulduğunu söyledi. Burak'ın yanına gittiğimde yüzünün kanadığını gördüm. Arabaya koyarak hastaneye götürdük. Bu olayın şahsa karşı değil obamıza karşı kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yetkililerin bu işin üzerinde durmalarını istiyorum. Olay yerinde ilk müdahaleyi ben yaptım. Kaşının üstünden giren kurşun çapraz şekilde gözünden çıktı" diye konuştu.
Emine Yamaç da yeğeninin şenlikler için geldiğini belirterek "Talihsiz bir olay yaşadık. Allah bin beter etsin bunu yapanları. Bu kadar insanları perişan ettiler. Çocuğu genç yaşında yarım bıraktılar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu her yeri yönetiyor. İstiyorum ki bizim çocuğumuza bunu yapanı bulsun" şeklinde konuştu.