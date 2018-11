Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Köseoğlu, Çalışmalarını Sürdürüyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:12



25. ve 26. dönem AK Parti Milletvekili ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Av. Ayşe Sula Köseoğlu , Trabzon gibi kentlere artık bir kadın eli değmesi gerektiğini söyledi.İlçe ve teşkilat ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve bazı kuruluşları da ziyaret ederek destek isteyen Köseoğlu, "Doğduğum, yaşadığım, vazgeçilmez bir sevda ile bağlandığım şehrim, Trabzon'um için, yereldeki en önemli hizmet makamı olan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmete talip oldum. Daha önce çalıştığım sivil toplum kuruluşlarında ve iş yaşamımda elde ettiğim tecrübeyi, Mecliste Trabzon halkı adına hizmet etmek için kullandım. Şimdi de Milletvekili olarak görev yaptığım üç yıl içerisinde elde ettiğim kazanımlarım ve tecrübelerimi, sevgim, enerjim, coşkum ve heyecanım ile birlikte, bu şehrin insanına yaşanabilir ve huzurlu bir şehir oluşturmak için kullanmaya talibim. Bir şehri anlamak için o şehri içerden, dışardan, uzaktan ve yakından solumak gerekir. Trabzon, her aldığım ve verdiğim nefeste, her daim benimle olan, varlığını genlerimde hissettiğim, sevda ile bağlandığım bir şehirdir" dedi.Trabzon'un gelişmesi, kalkınması, güzelleşmesi ve dönüşmesinde mutlaka kadınların yer alması gerektiğinin altını çizen Köseoğlu, "Bu noktada şehrin gelişimine katkı sağlayan hanım elinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Hem siyaset hem de hizmet noktasında büyük katkıları olacağına inandığımız kadınlarımızın başarısı şehrimizin başarısına yansıyacaktır" şeklinde konuştu."Liyakatli kadınlar söz sahibi olmalı"Trabzon'a ve Türkiye 'nin pek çok yerine kadın eli değmesi gerektiğini kaydeden Köseoğlu, "Ama sırf kadın olsun diye değil. Kadın gibi kadınların siyasette ve yerel yönetimlerde daha etkin olmaları gerektiğine inanıyorum. Ben siyasette hep kadının yerine kadın değil kadının yanına kadın olsun diyorum. Daha çok kadın eli toplumun her alanına değsin diyorum. Çünkü kadının olmadığı yer eksiktir. Benim açımdan bakıldığında kadın demek nezaket, hoşgörü, kucaklamak, anaç estetik demek. Kadının dokunduğu yerin güzelleştiğine inanıyorum. Bu Trabzon için de başka iller içinde olur. Liyakatli ve nitelikli kadınlar toplumun her alanında söz sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuda kadına verdiği değer ortadadır. Parlamentoda bugün kadınlar bugün bu kadar sayıya ulaşmışsa bu AK Parti sayesinde olmuştur. Bu nedenle de kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Lütfen gelin yerel yönetimlere talipli olun. Aday olup olmamak da önemli değildir. Aday olsa da olmasa da Sayın Cumhurbaşkanımız kime seni uygun görüyorum dediğinde hiçbirimizin görevden kaçması mümkün değildir. Ben Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Çünkü Trabzon benim için makamların ötesinde bir şehirdir" diye konuştu."Trabzon'un estetik dokunuşa ihtiyacı var"Trabzon'un estetik dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu belirten Köseoğlu, "Belediye başkanı şehrin aynı zamanda annesi ve babasıdır. Şehr-i eminidir. Ben Trabzon'un sevgiye, huzura, barışa, estetiğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Trabzon çok güzel bir şehir ama estetik dokunuşlarla daha güzel hale gelebilir. Bizim insanımız fevri erken parlayan ama ruhuna güzellik kattığında her şeyin karşılığını verir. Baktığımda içimi aydınlatacak görüntüler görmek istiyorum. Beni ferahlatacak, psikolojimi düzeltecek manzaraların artmasını arzu ediyorum. Trafik karmaşasının olmadığı bir şehirde yaşamak istiyorum. Bunlar çok mega projeler değil ama Trabzon'u yaşanılabilir bir şehir yapmak için gerekli olan şeyler. Ayrıca bir şehrin gelişmesi için sanatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanatsal etkinlikler daha ön planda olmalı. Bu konuda önemli çalışmalar yapılmalı. Kim başkan olacaksa olsun ama bunlara kim fırsat verecekse bu şehir onun arkasında durmalıdır" ifadelerini kullandı. - TRABZON